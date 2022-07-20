Игуаин назвал Лигу Чемпионов-2021/22 «самой странной» — это связано с «Мадридом»

«Среди всех розыгрышей Лиги Чемпионов, что мне довелось увидеть, прошедший в сезоне 2021\22 – самый странный. В каждом матче был камбэк. В концовке игры «Реал Мадрид» возвращался. Это заложено в ДНК клуба. Это был невероятный сезон», - заявил Гонсало Игуаин в интервью CatRadio.

«Мадриду» удалось совершить три ремонтады на пути к финалу: против «ПСЖ», «Челси» и «МанСити».

Приятно слышать, что Игуаин продолжает следить за успехами «сливочных». Аргентинец покинул клуб 9 лет назад, сыграв 264 матча, забив 121 гол и отдав 56 результативных передач за «Реал Мадрид» с 2007 по 2013 год.