Молодой талант впечатлил Анчелотти и игроков на тренировках: он не полетел в США с клубом, но у «Реала» есть план

Рейньер «впечатлил тренерский штаб» в начале предсезонки, сообщает Cadena SER.
Товарищи бразильца по команде также были впечатлены уровнем подготовки 20-летнего футболиста.
Однако атакующий полузащитник не поедет с командой в США. План клуба состоит в том, чтобы снова отдать его в аренду.
Даже если Рейньер останется в «Реале», клуб не сможет зарегистрировать его, поскольку три слота за пределами ЕС заняты Винисиусом Жуниором, Родриго и Эдером Милитао.
Рейньер провел сезон 21/22 в дортмундской «Боруссии», но там он играл совсем мало.
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