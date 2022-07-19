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Анчелотти исключил 3 игроков из предсезонного турне. Кого вам больше всего жалко?

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Карло Анчелотти исключил три имени из команды, направляющейся в США на предсезонку.

Среди игроков - Рейньер и Рафа Марин. Еще один — Антонио Бланко, которого, скорее всего, продадут этим летом.

Полузащитник подавал большие надежды в «Реал Мадрид Кастилья», но с приходом большего количества полузащитников, таких как Тчуамени, Себальос и Камавинга, для него места в первой команде уже нет.

Полный состав на турне:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес, Лукас Канисарес.

Защитники: Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Альваро Одриосола, Хесус Вальехо, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Винисиус Тобиас.

Полузащитники: Каземиро, Федерико Вальверде, Оурелиен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Дани Себальос, Лука Модрич.

Нападающие: Винисиус, Эден Азар, Родриго, Марко Асенсио, Карим Бензема, Мариано, Лукас Васкес, Латаса.

Кого из троицы вам жалко?

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