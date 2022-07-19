Анчелотти исключил 3 игроков из предсезонного турне. Кого вам больше всего жалко?

Карло Анчелотти исключил три имени из команды, направляющейся в США на предсезонку.

Среди игроков - Рейньер и Рафа Марин. Еще один — Антонио Бланко, которого, скорее всего, продадут этим летом.

Полузащитник подавал большие надежды в «Реал Мадрид Кастилья», но с приходом большего количества полузащитников, таких как Тчуамени, Себальос и Камавинга, для него места в первой команде уже нет.