Работа над «Бернабеу» продолжаются: голубые полотна останутся еще на один сезон

Голубые полотна, покрывающие часть трибун на нижнем ярусе западной и южной стороны, останутся на стадионе и в новом сезоне. Именно поэтому по сравнению с прошлым годом не изменится и вместимость стадиона – 61 000 зрителей. Болельщикам придется еще подождать, прежде чем они смогут купить билеты рядом с полем.

Работы на «Бернабеу» идут ускоренно, и новая мобильная трибуна, под которой будет спрятан газон, уже строится, но занять ее можно будет не раньше следующего сезона. По крайней мере, таков прогноз клуба, болельщикам, у которых были абонементы в этой зоне стадиона сообщили, что они продлят их еще на год. Хотя боковая трибуна уже строится, работа по установке механизма выдвижного газона будет небыстрой. Это беспрецедентное инженерное решение, которому нет аналогов ни на одном другом стадионе или спортивном объекте.

Зрители также не смогут вернуться на трибуны в южной части стадиона, поскольку краны и грузовики будут продолжать работу в дни, когда нет матчей. Только в сезоне 2023/24 болельщики смогут вернуться на места за воротами.

Полотнища на стадионе задержатся на больший срок, чем хотелось бы болельщикам клуба. Хотя матчи Лиги чемпионов в конечном итоге превратили эти синие полотнища в талисманы команды. Над этим шутят даже строители нового «Бернабеу».

«Возможно, волшебство пришло из-под земли», — сказали они Хайме Родригесу, журналисту из El Mundo, который спустился в пещеру убирающейся травы для репортажа.

Матчи плей-офф Лиги Чемпионов с тремя камбэками подряд показали, что страх перед сценой возможен, несмотря на то, что две четверти трибун у самого поля были пустыми. Такая картина сохранится и в этом сезоне.

Цель «Мадрида» по-прежнему подготовить стадион к началу сезона 2023/24. Это амбициозная цель, одобренная архитекторами, которые активно используют это лето, чтобы продвинуться в работе. Полуторамесячный перерыв на Чемпионат мира также должен помочь в увеличении темпа работ на заключительном этапе.

На последнем этапе реконструкции «Бернабеу» будут проведены строительные работы вокруг стадиона и пешеходной зоны, будет организована большая подземная парковка.

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