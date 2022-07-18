Видео дня: 8 лет назад «Реал» представил Крооса

17 июля – особенный день в личном календаре Тони Крооса. Именно в этот день восемь лет назад (17.07.2014) он был представлен на «Бернабеу» в качестве новичка «Мадрида» с номером «8» на спине.

Более 10 000 болельщиков высоко оценили переход новоиспеченного чемпиона мира из мюнхенской «Баварии» (в то время это был клуб, не очень склонный оказывать услуги «Мадриду») за более чем приемлемую сумму (25 млн евро). «Мадрид» на тот момент только что выиграл Десиму в Лиссабоне, но уход Хаби Алонсо в «Баварию», Анхеля Ди Марии в «Манчестер Юнайтед» и Каземиро на правах аренды в «Порту» сделал трансфер Крооса роскошным усилением полузащиты, в которой Модрич уже начал проявлять свой талант.

Кроос начал свое пребывание в Королевском клубе с хитрости, сказав на своей первой конференции то, что было очень хорошо воспринято болельщиками:

«Мадрид» стоит на ступень выше «Баварии». Вот почему я пришел в этот клуб. Я здесь, чтобы выигрывать титулы, и моя цель – выиграть все. Мне нравится давление и требования».

А ведь на тот момент в активе Тони с «Баварией» были 1 Лига Чемпионов, 3 Бундеслиги, 3 Кубка Германии и 1 Клубный Чемпионат Мира. Однако 17 титулов, которые он выиграл за 8 лет, будучи игроком «сливочных» (4 Лиги Чемпионов, 4 Клубных Чемпионата Мира, 3 Ла Лиги, 3 Суперкубка Европы и 3 Суперкубка Испании) затмили предыдущие достижения. Архитектору из Грайфсвальда не хватает в своей коллекции только Кубка Короля. За эти восемь лет Кроос принял участие в 365 матчах, забил 25 голов и отдал 84 голевые передачи. Звездная статистика.

«Реал» отметил восьмилетие Крооса в клубе, опубликовав в своих социальных сетях видеозапись его презентации на «Бернабеу». Правда в том, что Кроос продолжает оставаться фундаментальным игроком в схемах Анчелотти, что он ясно показал в парижском финале, полностью сыграв сложный матч против «Ливерпуля» Клоппа.

Тони провел хладнокровный и умный финал, который отразил его желание бороться до 2023-го (год окончания его контракта): он хочет чувствовать себя способным и важным в составе, в котором Чуамени, Вальверде, Камавинга и Себальос, похоже, готовы принять эстафету. Но это все еще впереди, а сейчас Кроос переживает особенный момент и готов начать Класико в Лас-Вегасе с первых минут. 8 лет номера «8» в «Мадриде»...

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