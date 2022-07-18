Родриго сотрудничает с Жоэлем Жотой, самым известным коучем в Бразилии

По совету своего отца Эрика, Родриго работает со специалистами вне поля, чтобы показать лучшее, на что он способен в матчах за «Реал Мадрид». Уже некоторое время футболиста сопровождает тренер по физической подготовке Марсель Дуарте, а теперь к личной команде Родриго присоединился Жоэль Жота – знаменитый бразильский коуч.

Жота ранее работал с Жилберту Силвой, игроком «основы» сборной Бразилии на Чемпионате мира в Корее и Японии в 2002 году, сотрудничал с институтом Неймара с 2014 по 2018 год, он также является публикующимся автором, его книги уже разошлись тиражом более 5 млн. Почти 3 млн человек подписаны на Жоту в социальных сетях.

Издание Marca делится биографией специалиста:

«Я из Сантоса, как Робиньо, Неймар и Родриго. Я профессионально занимался плаваньем с 15 до 26 лет, 17 раз становился чемпионом страны, был в полуфинале чемпионата мира. После чего 15 лет работал тренером, в том числе с Олимпийской чемпионкой Аной Марселой да Кунья. Я совмещал работу тренера и преподавание в университете физической культуры».

«В 2021 году я познакомился с Родриго лично. Он и его отец Эрик смотрели мои видео, знали, что я из Сантоса и решили работать вместе, чтобы улучить все мельчайшие детали».

«Эрик хочет, чтобы Родриго умел сохранять сосредоточенность, не отвлекался. У него нет каких-то проблем, наоборот, Родриго спокойный парень, но всегда есть над чем работать».

Первая сессия Жоты и Родриго длилась где-то полтора часа, но Жота посчитал, что это слишком долго и сократил сеансы до 30-40 минут в неделю. Коуч контактирует с футболистом и его семьей через WhatsApp, а также ежемесячно планирует ездить в Мадрид, где проживает футболист, чтобы встречаться лично.

Тот факт, что Жота и сам был спортсменом повышает уровень взаимопонимания с Родриго. Так коуч помог Родриго преодолеть недавнее разочарование.

«После победы в Лиге Чемпионов он поехал в расположение сборной Бразилии, но не попал в состав на матч. Родриго очень огорчился, но мы работаем над его отношением к проблеме и хотим использовать полученный урок в позитивном ключе».