Азар готовится к своему первому Класико с 2019 года

«Реал Мадрид» готовится товарищескому Класико, которое состоится 24 июля в Лас Вегасе. Это как всегда будет больше, чем просто игра, особенно для одного из футболистов «Мадрида».

Речь идет об Эдене Азаре, он до сих пор не играл против «Барселоны» в составе Королевского клуба. Бельгиец перешел в «Реал Мадрид» летом 2019 года, и за 3 года ему не довелось противостоять «сине-гранатовым». Азар пропустил семь Класико то из-за травмы, то по решению тренера.

Сейчас, похоже, что Эден решил свою проблему с лодыжкой и набрал неплохую физическую форму. Теперь он больше похож на того игрока, которого «Реал Мадрид» подписал в 2019 году. Все указывает на то, что Азар сыграет в своем первом Класико 24 июля.

В предстоящем сезоне Эден будет задействован, как «ложная девятка», чтобы заменять Бензема, а не на левом фланге, где будет царствовать Винисиус. Это уже подтвердил Карло Анчелотти на пресс-конференции. В Класико в Вегасе Карим Бензема не сыграет, так что Азар получит шанс выйти на поле в новом качестве с первых минут матча.