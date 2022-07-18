Первое Эль-Классико сезона «Реал» и «Барселона» сыграют в США. Как будет играть Анчелотти без Бензема в составе?

Француз пока не набрал форму после длинного сезона.

Через несколько дней «Реал» сыграет с «Барселоной» в США в первом Эль-Класико нового сезона.

В матче не примет участие Карим Бензема, нападающий сборной Франции еще набирает игровую форму.

Тем не менее, как Винисиус, Эден Азар и новички «Реала» полны уверенности и готовы к игре.

Анчелотти, скорее всего, попытается сыграть с Азаром в позиции «ложной девятки», как он и обещал. Мариано наверняка получит шанс во втором тайме.

Вот какой состав «Реал» может выпустить на игру:

Матч состоится 23 июля в Лас-Вегасе, 26 июля команда Карло Анчелотти сыграет в Сан-Франциско с мексиканской «Америкой», а 30-го – с «Ювентусом» в Лос-Анджелесе.