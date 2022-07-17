История номеров «Мадрида»: от Хенто до Родриго

Футбол претерпел серьезные изменения. Увеличение состава привело к тому, что номера некоторых футболистов существенно отличаются от того, что было раньше, когда под «1» номером всегда играл вратарь, а под «11» крайний левый вингер.

С тех пор, как полузащитник Освальдо Ардилес появился на Чемпионате мира 1978 года под «1» номером, болельщики стали привыкать к тому, что цифры на спинах игроков часто противоречат их тактической позиции.

«Реал Мадрид» в этом плане не исключение. Карлос Сантильяна носил «13» номер, хотя обычно под ним играли запасные вратари, а Зинедин Зидан – «5», традиционный номер для центрального защитника.

Давайте посмотрим на историю номеров Королевского клуба.

«2» у Мичела и Пако Льоренте

Мичел стал легендой «Мадрида», играя под «8» номером. Но изначально он выходил на поле под «2» - номером правого латераля, единственное, что было общего между Мичелом и правым латералем – основная правая нога. Спустя несколько лет номер, под которым сегодня играет Дани Карвахаль, взял Пако Льоренте крайний правый вингер, который свою лучшую ночь в «Мадриде» провел на левом фланге в матче за Кубок Европы против «Порту».

«3» Милитао

Весьма необычно, что центральный защитник Эдер Милитао выступает под «3» номером. Легендарным его сделал другой бразилец – левый латераль Роберто Карлос. Ныне тренер сборной Испании и бывший полузащитник Луис Энрике играл под «3» номером в «Мадриде» в сезоне 1994\95.

«4» от Рамоса до Хуанито

Рамос, Йерро, Пирри, Мигель Муньос…список обладателей «4» номера в «Мадриде» весьма внушительный, традиционно под ним играют центральные защитники, но не обошлось и без необычных ситуаций…Легендарный нападающий «Мадрида» Хуанито, прославившийся под «7» номером, в середине 80х играл под «4».

«5» Зидана

Когда Зидан пришел в «Реал Мадрид» Фигу уже выбрал его любимый «10» номер, под которым Зизу играл в «Ювентусе» и сборной Франции. А Маноло Санчис только что освободил «5» номер. Клуб убедил Зидана взять номер легендарного центрального защитника.

«6» Начо и Адебайора

Центральный защитник Начо уже давно играет под «6» номером, хотя ранее его успели поносить нападающие Адольфо Алдана и Эммануэль Адебайор.

Легендарная «7» и Мариано

Возможно, самый легендарный номер в истории «Мадрида». От Копы до Криштиану, его также носили Амансио, Хуанито и Бутрагеньо. После ухода CR7 номер неожиданно достался Мариано. Ему не удалось добавить свое имя к списку легенд клуба…сейчас «7» - это номер Азара, бельгиец пока тоже не смог вернуть ему былую славу.

Кроос поддерживает уровень престижа «8» номера

Тони Кроос достойно продолжает носить «8» номер, под которым ранее играли такие легенды, как Мичел, Моловни, Риаль, Гроссо, Брайтнер, Шустер, Макманаман и Фернандо Гаго.

Легендарная «9»

Под «9» номером играл Ди Стефано и Сантильяна, сейчас это номер Карима Бензема, который не сомневаясь взял его себе, как только Криштиану оставил его ради «7». Интересно, что в 90х под «9» номером играл Фернандо Йерро, когда он больше был полузащитником, чем центральным.

«10» Модрича и Ласса

Хорват взял «10» номер в 2017 году, до этого он играл под «19». Теперь Лука входит в элитный список футболистов, выступавших в «Мадриде» под номером «10» наряду с Пушкашем и Веласкесом. Однако в истории номера случались и неудачи. До Луки его носили футболисты, не оправдавшие ожидания клуба: Месут Озил, Хамес, Снейдер, Робиньо и Ласс Диарра.

«11» Хенто, Бейла и Карвальо

«11» номер также один из важнейших для «Мадрида». Под ним играл легендарный Пако Хенто, завоевавший 6 Кубков Европы. Его унаследовал Гарет Бэйл, выигравший главный футбольный турнир 5 раз. Также под ним играли Рональдо, Роббен, Оуэн и Каннингем. Интересно, что и центральный защитник Карвалью, и полузащитник Вильярройя успели поиграть под ним. Сейчас номер принадлежит Марко Асенсио.

Марсело вывел «12» на новый уровень

Когда Марсело перешел в «Реал Мадрид», то под «3» номером играл Роберто Карлос. Тогда бразилец остановил свой выбор на «12» и провел в нем всю свою карьеру в «Мадриде», а «3» унаследовал Пепе, хотя это номер левого латераля, а не центрального защитника. Карьера Марсело в «Мадриде» оказалась невероятной, она несравнима с карьерой большинства его предшественников, включая таких футболистов, как Пабло Гарсия, Секретариу, Петкович или Мино.

Сантильяна не побоялся «13»

Обычно этот номер берут запасные вратари, с ним связано и множество предрассудков. Но все это не остановило Сантильяну, он играл под «13» номером в сезоне 1985\86 после того, как в клубе появился Уго Санчес и забрал «9».

«14» Каземиро и даже Дель Боске

Сейчас номер в руках Каземиро, в «Мадриде» ранее под ним играли Хаби Алонсо, Гути, Милья, Хаджи, Янкович…Даже Дель Боске носил его в сезоне 1981\82, когда попрощался со своим легендарным «6» номером.

«15» Коэнтрау и Феде

У «15» номера нет большой истории в «Мадриде», хотя она может появиться благодаря Феде Вальверде, чья роль в команде только увеличивается. До Феде под «15» номером играли Тео Эрнандес и Фабиу Коэнтрау – два левых латераля, а также Дренте и Рауль Браво.

Свободный «16»

Номер освободился после ухода Луки Йовича в «Фиорентину». Сербу он удачи не принес, как и большинству игроков, носивших его в «Мадриде». Ковачич, Лукас Силва, Алтынтоп, Каналес, Гравесен не смогли заработать большую славу в «Мадриде».

«17» Лукаса и Ван Нистелроя

Руд Ван Нистелрой играл под «17» номером с 2006 по 2010 год и заслуженно считается самым почетным его обладателем. Сейчас этот номер в руках Лукаса Васкеса.

«18»: Фобер

Теперь номер принадлежит Чуамени, но однажды его носил, возможно, самым неоднозначный трансфер в истории «Мадрида»: Фобер.

«19» аномалия Модрича

Лука играл под «19» номером, когда перешел в «Реал Мадрид» в 2013 году и до 2017. До Модрича его носили Гарай, Хунтелар, Баптиста или Кассано.

«20» Асенсио и Винисиус

Бразилец унаследовал номер Марко Асенсио, который взял «11» Гарета Бэйла. Ранее под «20» номером также играл Игуаин.

«21» Солари и Родриго

Во времена Галактико «Мадрида» Солари пришлось взять такой необычный номер, но ему удалось добиться с ним отличных результатов. После Солари под «21» номером играли Эдегор, Мората, Черышев, Педро Леон, а теперь - Родриго.

Хороший вайб «22»

Сегодня «22» номер в руках Рюдигера, ранее в «Мадриде» его носили Иско, Ди Мария, Карамбе, Илльгнер. Рюдигер предпочел бы номер «2», под которым играл в «Челси», но в «Мадриде» он занят Карвахалем.

«23» Джордана и Бекхэма

Когда Дэвид Бекхэм перешел в «Реал Мадрид», то под «7» номером играл Рауль. Клуб убедил англичанина взять «23» номер, который носил Майкл Джордан, выступая за «Чикаго Буллс». В плане маркетинга это была очень удачная идея, в спортивном плане – менее удачная. Сегодня под «23» номером играет Менди.