Азар на вершине, Рюдигер 7й. Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков «Мадрида»

Эден Азар возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков «Мадрида», сообщает Capology. Карим Бензема и Давид Алаба замыкают топ-3.
Новички команды Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени занимают 7ую и 18ую строчки, соответственно.
Вот топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Мадрида»:
1. Эден Азар - €15,000,000 в год
2. Карим Бензема - €11,520,000
3. Давид Алаба - €10,800,000
4. Тони Кроос - €10,530,000
5. Винисиус - €10,000,000
6. Лука Модрич - €9,450,000
7. Антонио Рюдигер - €9,000,000
8. Тибо Куртуа - €5,670,000
9. Каземиро - €4,730,000
10. Марко Асенсио - €4,720,000
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