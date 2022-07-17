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Азар на вершине, Рюдигер 7й. Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков «Мадрида»

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Эден Азар возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков «Мадрида», сообщает Capology. Карим Бензема и Давид Алаба замыкают топ-3.

Новички команды Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени занимают 7ую и 18ую строчки, соответственно.

Вот топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Мадрида»:

1. Эден Азар - €15,000,000 в год

2. Карим Бензема - €11,520,000

3. Давид Алаба - €10,800,000

4. Тони Кроос - €10,530,000

5. Винисиус - €10,000,000

6. Лука Модрич - €9,450,000

7. Антонио Рюдигер - €9,000,000

8. Тибо Куртуа - €5,670,000

9. Каземиро - €4,730,000

10. Марко Асенсио - €4,720,000

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