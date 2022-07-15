Почему Бензема пропустит Класико, и что это значит для Азара

«Реал Мадрид» проведет первый товарищеский матч в предсезонке с «Барселоной» 23 июля, игра состоится в Лас-Вегасе.

По данным издания AS, Карим Бензема точно не сыграет в Класико.

Француз должен вернуться в расположение команды 19 июля, поэтому он успеет провести только три тренировки до матча. Карло Анчелотти не станет включать нападающего в состав, чтобы избежать риска травмы.

В отсутствии Карима Бензема, тренер может задействовать Эдена Азара, как «ложную девятку». Анчелотти уже подтвердил, что будет использовать бельгийца на этой позиции, так почему бы не начать делать это в матче с «Барсой»?