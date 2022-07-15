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Марсело может оказаться в клубе Сильвио Берлускони

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Марсело окончательно попрощался с «Мадридом» 10 июля. Контракт 34-летнего бразильца завершен и пришло время для поиска нового клуба. У Марсело есть предложения из Бразилии и США, но футболист предпочитает оставаться в Европе.

«Монца» Сильвио Берлускони может стать следующим этапом в карьере Марсело. Итальянская пресса сообщает, что между игроком и клубом уже идут переговоры.

«Монца» вернулась в Серию А и хочет укрепить свой состав, чтобы закдержаться в основном чемпионате страны.

Марсело положительно смотрит на то, чтобы продолжить карьеру в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

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