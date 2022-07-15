Бензема объединился с Жан-Полем Готье и возвращает в моду легендарные очки из 90-х

Легендарный дизайнер Жан-Поль Готье объединил свои усилия с Каримом Бензема, чтобы перевыпустить одну из самых знаковых моделей очков своего модного дома. Очки 56-6106 появились в 1990-е и пользовались успехом среди знаменитостей, в том числе их носил репер 2Рас.

Достаточно бросить беглый взгляд на соц.сети Карима Бензема, чтобы понять, что нападающий «Мадрида» - страстный модник, а его гардероб ломится от Balenciaga, Gucci и Versace, сумок Fendi и часов Rolex.

Модель очков Готье 56-6106 с закругленной металлической оправой и дужкой из ацетата, в которую вставлена ​​пружина, с помощью Карима должна в моду спустя 30 лет.

Очки перевыпущены в трех вариантах: одним с золотой дужкой и зелеными линзами, другие с серебряной дужкой и фиолетовыми линзами, а третьи с полностью черной дужкой и черными линзами. Очки можно было приобрести за 390 евро в бутиках и на веб-сайте французской марки, примечательно, что они были распроданы всего за час после старта продаж.

«Сотрудничество с Каримом Бензема — это возможность отдать дань уважения новому поколению виртуозов, которые смело реализуют себя и освобождаются от условностей, они готовы бросить вызов статус-кво и достигнуть своих целей», — отметил Жан-Поль Готье о коллаборации со звездой «Мадрида».