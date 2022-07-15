«Шальке» и Кроос устроили перепалку: в истории оказался замешан Эд Ширан

Похоже, у «Шальке» и Тони Крооса не совпадает чувство юмора. Такой вывод можно сделать после столкновения сторон в социальных сетях. Неожиданной причиной конфликта стали три концерта британского певца Эда Ширана, прошедшие на стадионе немецкого футбольного клуба.

Полузащитник «Мадрида» в подкасте Einfach mal luppen, который он ведет со своим братом Феликсом пошутил по этому поводу:

«Эду Ширану удалось сделать то, что мне очень редко доводилось наблюдать – люди покидали стадион «Шальке», довольные увиденным».

Стоит напомнить, что «бело-голубой» клуб предыдущий сезон провел в Бундеслиге2, но в предстоящем сезоне снова вернется в главный турнир Германии.

В «Шальке» не замедлили с ответом, напомнив Кроосу о его неудачном интервью сразу после финала Лиги Чемпионов, где он был резок с журналистом.

«По крайней мере мы умеем давать интервью после матчей», - ответили Кроосу в немецком клубе в своем аккаунте в Twitter.