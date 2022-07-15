«Сделка почти завершена». Журналисты рассказали о новом клубе Иско

Полузащитник недавно покинул «Реал», с которым у него закончился контракт.

По словам надежного источника Серхио Сантоса, трансфер Иско в «Севилью» почти готов к завершению. Игрок присоединится к новому клубу в качестве свободного агента.

Полузащитник был главным приоритетом для тренера «Севильи» Хулена Лопетеги, которому всегда нравился Иско.

Когда Лопетеги был главным тренером «Реала» в 2018 году, Иско в стартовом составе начал все 10 игр, которые сыграл под его началом.

«Севилья» в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место и в этом году сыграет в Лиге чемпионов.

30-летнему полузащитнику было трудно получить игровое время под руководством Карло Анчелотти в «Реале», из-за чего клуб не продлил его контракт, когда он истек в прошлом месяце.