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«Реал» нанял мне охрану, чтобы я меньше времени проводил на вечеринках, но в итоге охранники тусили вместе со мной»

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«Зубастик» Роналдо рассказал, как клуб пытался уберечь его для футбола.

Роналдо Назарио, легендарный бразильский нападающий, в «Реале» постоянно ходил с охраной – клуб нанял специальных людей, поскольку они пытались обуздать его вечеринки.

Выступая на испанском телешоу Universo Valdano, победитель чемпионата мира 2002 года сказал: «Но в итоге некоторые охранники тусили вместе со мной».

«Это было прекрасное время в «Реале», Мадрид — лучшее сочетание клуба и города, которое только можно найти. Обо всем этом ходит много легенд, но мало что правда. Иногда я, возможно, слишком много веселился, но на самом деле это было не так уж часто.

Я всегда был очень ответственным и всегда старался не навредить своему телу. Да, после побед в матчах мне нравилось праздновать… Проблема была в том, что мы всегда побеждали – праздновать приходилось часто».

Роналдо играл в мадридском «Реале» с 2002 по 2007 год, и его веселый образ жизни, похожий на образ жизни другой бразильской звезды Роналдиньо, стал легендарным.

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