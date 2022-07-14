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Курута повесил замок на ворота «Мадрида». Невероятная статистика бельгийца

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Тибо Куртуа блистательно защищал ворота «Мадрида». За последние три сезона в Ла Лиге бельгийцу удалось продемонстрировать невероятную статистику: в среднем он пропускал меньше одного гола за матч.

За 35 сезонов, когда в чемпионате участвовало как минимум 20 команд, «Мадрид» пропускал в среднем менее гола за матч в меньше, чем в половине игр (16). За последние три сезона Куртуа удалось сделать то, что «Мадриду» не удавалось с 2012 года. Икер Касильяс показывал аналогичный результат в первые два сезона с Моуринью и при Карло Анчелотти.

                                  (Среднее количество голов, пропущенных «Мадридом» в Ла Лиге)

Тибо Куртуа потребовалось время на адаптацию в «Мадриде». В свой первый сезон 2018\19 он конкурировал с Кейлором Навасом, тогда Тибо пропустил 36 голов в 27 матчах Ла Лиги. Небо и земля по сравнению с тем, что было дальше. В сезоне 2019\20 Тибо пропустил только 20 голов в 34 матчах чемпионата, а «Мадрид» одержал 34ую победу в Ла Лиге. Впечатляющий показатель в 0,59 голов за игру позволил ему стать первым вратарем «Мадрида», получившим трофей Саморы спустя 12 лет ожидания.

В сезоне 2020\21 Тибо не опустил планку. Он сыграл все 38 матчей и пропустил 28 голов (0,74 за матч). В прошлом сезоне Куртуа был ключевым игроком команды и много раз спасал ее своими сэйвами: сезон в Ла Лиге он завершил, сыграв 34 матча и пропустив 29 голов.

Куртуа вполне может удержать впечатляющий результат в четвертом сезоне подряд. Подобное «Мадриду» удалось лишь однажды: в первых четырех из пяти побед «Стервятников» (La Quinta del Buitre) в Ла Лиге с 1985\86 по 1988\89, когда в первом сезоне в воротах стоял Очоторена, а в остальных трех – Буйо.

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