Родриго набирает массу

Когда Родриго перешел в «Реал Мадрид» в июне 2019 года, он считался многообещающим футболистом, но в недостаточно хорошей физической форме. Три года спустя Родриго занял свою нишу в команде благодаря важнейшим голам, но он хочет большего и работает в этом направлении.

Речь прежде всего о наборе мышечной массы. В начале нынешней предсезонки Родриго активно работает над своим телом, но так, чтобы не потерять в скорости.

Риск, безусловно есть, но Родриго понимает, что сегодняшний футбол становится все более физическим и жестким, поэтому отсутствие мышечной массы может сыграть не в его пользу. Родриго работает ежедневно под руководством тренерского штаба клуба в Вальдебебас, а также продолжает занятия дома с персональным тренером, чтобы добиться своей цели.

Посмотрим, изменится ли футбол бразильца вместе с его телом, и сможет ли он оказывать еще большее влияние на игру команды.