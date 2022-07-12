Самая большая проблема «Реала» в новом сезоне - позиция Бензема. Объясняем, как так вышло

Отсутствие качественной глубины состава на позиции центрального нападающего «Реала» может стать их самым слабым местом в новом сезоне.

Борха Майораль и Мариано Диас — единственные центральные нападающие, которые есть в распоряжении Анчелотти после ухода Йовича в "Фиорентину".

Между тем, и Майораль, и Мариано также могут покинуть клуб этим летом, поскольку, как сообщается, «Реал» готов обсуждать предложения по ним.

Мадрид связывали с трансферами таких игроков, как Рауль де Томас и Эдин Джеко, но переговоры так и не продвинулись.

❓ Считаете ли вы, что «Реал Мадрид» должен этим летом подписать запасного нападающего? Если нет, то почему?