Давиде Анчелотти: «Винисиус вернулся в отличной форме»

Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера «Мадрида» Карло Анчелотти, в интервью для El Larguero проанализировал текущую ситуацию в команде, которая на прошлой неделе вернулась к тренировкам и начала подготовку к матчу за Суперкубок Европы. 10 августа «Мадрид» будет противостоять «Айнтрахту» в Хельсинки.

«Команде предстоит матч в Ла Лиге и в Суперкубке. Я доволен физической формой игроков после возвращения с каникул. Сейчас в футболе все иначе, большинство футболистов занимаются с тренерами по физ.подготовке летом. Винисиус вернулся в отличной форме. Он современный футболист, который продолжает тренироваться и после окончания сезона. Он готов к старту».

«Мы прекрасно понимаем наше положение, мы осознаем, какой герб мы представляем и знаем, что должны выиграть все возможные титулы. Этот сезон будет особенно сложным в связи с проведением Чемпионата мира, раньше в клубном футболе не было таких длинных перерывов в ноябре».