Тибо Куртуа: «Я до сих пор не могу осознать, какого успеха мы добились!»

Тибо Куртуа уже начал подготовку к новому сезону, но признает, что до сих пор не смог осознать успех, которого удалось добиться в прошлом. Бельгиец отметил, что финал в Париже – самый важный момент в его карьере.

Об отдыхе

«У меня было время, чтобы расслабиться и прочистить голову. Играть с детьми, проводить время с семьей и друзьями было прекрасно, потому что по ходу сезона я могу думать только о следующем матче. В первые 3 недели я дал своему телу отдохнуть и вообще не тренировался. Потом вернулся в тренажерный зал, а потом и на газон. Я уже восстановился после травмы, мое тело готово к предсезонке».

О прошлом сезоне

«Я получил множество поздравлений после победы в Лиге Чемпионов. Я очень счастлив, хотя мне до сих пор сложно осознать, какого успеха мы добились. Финал против «Ливерпуля», безусловно, стал самым важным моментом в моей карьере. Спасибо болельщикам, которые в огромной степени повлияли на наш результат, иногда мы, игроки, об этом забываем. Выиграть Лигу Чемпионов с лучшим клубом в мире – это большая честь. Мечты стали реальностью».

О новых целях

«Я жду старта сезона с нетерпением. «Мадрид» должен показывать лучшее, на что способен. Команда жаждет побед, все скоро начнется с матча за Суперкубок Европы, а Чемпионат мира сделает сезон еще более напряженным».