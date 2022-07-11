Болельщики Мадрида сравнивают Винисиуса с легендарной Nokia3310. Объясняем, что к чему

Художник и фанат мадридского «Реала» по имени Финн создал классную карикатуру на Винисиуса.

Автор решил погрузить нас в ностальгию по далёким временам. Финн переосмыслил далекие старый мем о и неубиваемой Nokia 3310. Думаю, всем известно, что эта модель телефона переживет даже конец света.

Как оказалось, Винисиус Жуниор такой же стойкий.

С 2020 года Вини пропустил лишь три матча: одну игру – из-за травмы, две – из-за коронавируса.

Вечный и неубиваемый Винисиус.

Ну как, поностальгировали?