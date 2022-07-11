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Болельщики Мадрида сравнивают Винисиуса с легендарной Nokia3310. Объясняем, что к чему

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Художник и фанат мадридского «Реала» по имени Финн создал классную карикатуру на Винисиуса.  

Автор решил погрузить нас в ностальгию по далёким временам. Финн переосмыслил далекие старый мем о и неубиваемой Nokia 3310. Думаю, всем известно, что эта модель телефона переживет даже конец света. 

Как оказалось, Винисиус Жуниор такой же стойкий. 

С 2020 года Вини пропустил лишь три матча: одну игру – из-за травмы, две – из-за коронавируса. 

Вечный и неубиваемый Винисиус.

Ну как, поностальгировали? 

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