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Анчелотти, Винисиус, Васкес: кто присутствовал на прощальной вечеринке Марсело?

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Марсело красиво попрощался со своими товарищами по мадридскому «Реалу». На вечеринке присутствовали звезды как из футбола, так и из шоубиза. 

Бразильский защитник, провел за «Реал» 546 матчей, выиграл шесть титулов Ла Лиги и пять раз становился обладателем Лиги чемпионов.

Марсело уходит как самый титулованный игрок в истории «сливочных», завоевав ошеломляющие 25 титулов с момента переезда на «Сантьяго Бернабеу».

И чтобы попрощаться с легендой клуба, множество звезд «Реала» отправились на прощальную вечеринку Марсело в ресторане Zuma в Мадриде 10 июля.

Из футболистов на мероприятие приехали Винисиус, Родриго, Начо, Дани Себальос, Лукас Васкес, Вальехо и Мариано.

Разумеется, такой вечер не мог пропустить и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который прибыл на блистательную вечеринку в компании семьи.

На мероприятие также заглянул брат Серхио Рамоса. Сам защитник, вероятно, был занят подготовкой к новому сезону с «ПСЖ». 

Помимо «сливочных» коллег, прощальный вечер Марсело посетил испанский актер Педро Алонсо, наиболее известный по роли Берлина в популярном сериале «Бумажный дом».

Brazilian Soccer Player Marcelo L His Editorial Stock Photo – Stock Image | Shutterstock | Shutterstock Editorial

Марсело уходит из «Реала» не только как самый титулованный футболист, но и как один из самых любимых и уважаемых игроков в истории «королевского клуба». 

Марсело сообщил, что покинет Реал после победы в Лиге чемпионов – Чемпионат Испании по футболу – турнирная таблица, новости, расписание и результаты матчей Ла лиги – СПОРТ bigmir)net

Красивое завершение блестящей главы. 

 

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