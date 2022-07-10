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Ди Мария объяснил выбор нового номера, вспомнив «Реал»

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Ди Мария наконец завершил переход в «Ювентус» и уже даже выбрал новый номер. Свое решение аргентинец объяснил так:

«Я выбрал 22-й номер, потому что с этим числом на спине я выиграл Лигу чемпионов, выступая за "Реал". Теперь я хочу выиграть ЛЧ вместе с "Ювентусом"». 

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Ди Мария неоднократно заявлял, что все его отношения с «Реалом» давно закончены. Аргентинец несколько раз даже был в шаге от перехода в «Барселону» – в 2017 году и этим летом.

34-летний футболист перешел в «Ювентус» в качестве свободного агента.

Ди Мария выступал за мадридский «Реал» с 2010 по 2014 год, забив 36 мячей и отдав 84 результативные передачи в 190 матчах за «сливочных».

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