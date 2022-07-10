Говорит Мадрид
Блог

Роналду может присоединиться к двум грандам этим летом

Челси Челси
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Только ленивый не написал, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», португалец жаждет играть в Лиге чемпионов. Криша сватали во множество клубов, однако на данный момент есть лишь два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры португальской звезды. 

Первый вариант – «Челси». По данным издания The Athletic, «синие» рассматривали возможность подписания Роналду. Однако Томас Тухель с опаской смотрит на такой трансфер. По информации Daily Mail, немецкий тренер боится, что Роналду разрушит игровой баланс.

У Криша есть и другой вариант – «Пари Сен-Жермен». Спортивный директор парижан контактирует с агентом португальца, утверждает журналист Педро Алмейда.

Фанаты «ПСЖ» и некоторые медиа уже фантазируют о том, как может выглядеть атака парижан с Роналду в составе.

В СМИ появлялись слухи о том, что Криштиану может перебраться в другие, менее крупные клубы, среди них – мадридский «Атлетико», «Наполи», «Рома» и лиссабонский «Спортинг».

А что насчет возвращения в родную гавань? Увидим ли мы вновь Роналду в «сливочной» футболке? Позиция «Реала» в отношении возможного возвращения Криштиану ясна, как день. В «королевском клубе» считают, что история Роналду в «Реале» закончена, страница уже перевернута, легенда «сливочных» не может вернуться в клуб в качестве игрока.

 Возможно, в будущем мы всё же увидим Криша в «Реале», но уже не на поле, а на тренерском мостике. Верите в такой расклад?

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные