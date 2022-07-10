Роналду может присоединиться к двум грандам этим летом

Только ленивый не написал, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», португалец жаждет играть в Лиге чемпионов. Криша сватали во множество клубов, однако на данный момент есть лишь два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры португальской звезды.

Первый вариант – «Челси». По данным издания The Athletic, «синие» рассматривали возможность подписания Роналду. Однако Томас Тухель с опаской смотрит на такой трансфер. По информации Daily Mail, немецкий тренер боится, что Роналду разрушит игровой баланс.

У Криша есть и другой вариант – «Пари Сен-Жермен». Спортивный директор парижан контактирует с агентом португальца, утверждает журналист Педро Алмейда.

Фанаты «ПСЖ» и некоторые медиа уже фантазируют о том, как может выглядеть атака парижан с Роналду в составе.

В СМИ появлялись слухи о том, что Криштиану может перебраться в другие, менее крупные клубы, среди них – мадридский «Атлетико», «Наполи», «Рома» и лиссабонский «Спортинг».

А что насчет возвращения в родную гавань? Увидим ли мы вновь Роналду в «сливочной» футболке? Позиция «Реала» в отношении возможного возвращения Криштиану ясна, как день. В «королевском клубе» считают, что история Роналду в «Реале» закончена, страница уже перевернута, легенда «сливочных» не может вернуться в клуб в качестве игрока.

Возможно, в будущем мы всё же увидим Криша в «Реале», но уже не на поле, а на тренерском мостике. Верите в такой расклад?