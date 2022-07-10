«Твердый менталитет, трудолюбивый»: «Реалу» предлагают переподписать выпускника академии

Сообщается, что «Реал» зарезервировал оговорку о выкупе в размере 40 миллионов евро при продаже левого защитника «шпорам». Тем не менее, возможно, удастся получить защитника дешевле, поскольку «Тоттенхэм», похоже, действительно хочет его продать.

«Когда он работал с нами, я помню, что у него был твердый менталитет и он был очень хорошим работягой.

Если бы вариант выкупа не был таким дорогим [40 миллионов евро], мы должны были взять его в качестве запасного левого защитника, так как он уверенно защищается и атакует», — пишет Madridista auctus10 на Reddit.