«Твердый менталитет, трудолюбивый»: «Реалу» предлагают переподписать выпускника академии

По словам Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» хочет избавиться от Серхио Регилона этим летом.
Сообщается, что «Реал» зарезервировал оговорку о выкупе в размере 40 миллионов евро при продаже левого защитника «шпорам». Тем не менее, возможно, удастся получить защитника дешевле, поскольку «Тоттенхэм», похоже, действительно хочет его продать.
«Когда он работал с нами, я помню, что у него был твердый менталитет и он был очень хорошим работягой.
Если бы вариант выкупа не был таким дорогим [40 миллионов евро], мы должны были взять его в качестве запасного левого защитника, так как он уверенно защищается и атакует», — пишет Madridista auctus10 на Reddit.
Может, стоит попытаться вернуть Регилона на «Бернабеу».
25-летний футболист провел достойный сезон в составе «шпор», забив несколько голов и помогая в обороне. Кроме того, он может заменить Ферлана Менди на скамейке запасных, если Давид Алаба станет основным левым защитником.
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