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Журналист Ронсеро в 2019 году предсказывал трио атаки «Реала» — он ошибся насчет всех трех игроков

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«Это трио взбудоражит всех: Йович, Азар и Мбаппе. Безумие! Сколько талантов вместе. Хала Мадрид!!!», - написал журналист Diario AS и болельщик «Реала» Томас Ронсеро еще в 2019 году.

Однако жизнь не всегда складывается так, как нам хочется. Как оказалось, Ронсеро ошибся насчет всех трех игроков — все они в итоге разочаровали мадридских болельщиков.

Йович за три года в клубе не добился успеха и ушел бесплатно. Клуб отчаянно хотел расстаться с ним.

Азар имеет дело с хроническими травмами с момента перехода на Сантьяго Бернабеу. Ему удавалось оставаться в форме на протяжении большей части прошлого сезона, но он проиграл конкуренцию Винисиусу.

Что касается Мбаппе, то он флиртовал с «Мадридом» с августа 2021 года только для того, чтобы отказаться от клуба и продлить контракт с «ПСЖ» .

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