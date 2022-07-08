«Реал» начинает предсезонку. Собрали главную информацию

«Сливочные» начинают подготовку к грядущему сезону.

«Мы вернулись к работе, которая на самом деле не работа, а мечта», — так Карло Анчелотти объявил, что «Реал» начинает предсезонку.

8 июля в 09:30 игроки начнут проходить медицинские обследования, а в 17:30 состоится первая тренировка нового сезона.

По словам журналиста Серхио Квиранте, с первого дня на тренировочной базе «сливочных» появятся следующие игроки: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хесус Вальехо, Начо, Ферлан Менди, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Лукас Васкес, Дани Себальос, Мариано, Альваро Одриосола, Такефуса Кубо, Рейньер и Борха Майораль.

Футболисты, выступавшие за свои сборные в июне, получили дополнительные выходные.