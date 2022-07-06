«Ответная встреча с «ПСЖ» многое изменила – и вокруг, и внутри команды»: большое интервью Модрича

Привыкший не уклоняться от тем, Лука Модрич дал большое интервью главному хорватскому изданию Sportske и поговорил обо всем: об обмене футболками с Мбаппе, уходе Рамоса, Карло Анчелотти и многом другом.

Это был лучший сезон в твоей карьере?

Трудно сказать, потому что до этого было несколько отличных кампаний. Например, сезон 2017/18 (13-й кубок в Киеве). Но, безусловно, прошлый сезон – один из лучших, как по игре, так и по результатам. Мы доминировали в Ла Лиге, мы преодолели серию неудач в Лиге Чемпионов... Если к этому добавить, что сборная Хорватию будет на Чемпионате Мира в Катаре и наше выступление в Лиге Наций, то это был необыкновенный сезон – вот что можно сказать.

Но эта Лига Чемпионов стала лучшей в твоей карьере...

По крайней мере, самый особенный сезон из-за того, как мы выиграли этот турнир. Я вспоминаю Десиму в 2014 году и заново переживаю неповторимые ощущения, но еще больше... ух, эта Лига Чемпионов, что мы вытворяли!

Твое «подростковое» празднование после победы над «ПСЖ» стало неожиданностью.

(смеется) Абсолютно спонтанно. Для меня это был ключевой матч. До Парижа вокруг нас царил определенный скептицизм: мало кто верил, что мы сможем выбить «мега-команду», созданную специально для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. И «ПСЖ» полностью переиграл нас на «Парк де Пренс», где мы были очень плохи. Настолько плохи, что скептики сразу списали нас в мертвецы. Люди даже начали говорить о необходимости заменить игроков, особенно ветеранов, привести свежие силы, составить новый проект, и тому подобное…

Никто не поблагодарил тебя за твои старания…

Ты привыкаешь к сомнениям, к таким разговорам. Потому что как только что-то не получается, эти сомнения прорастают, как грибы после дождя. Но послушай, все это всегда было для меня мотивацией. Более того, я расскажу тебе шутку: на «Парк де Пренс», когда нас с Карвахалем заменили, я сказал ему на скамейке: «Карва, вот увидишь, мы разгромим их на «Бернабеу», вот увидишь!»

А он что сказал?

Карва считал так же. Потому что в Париже «ПСЖ» был лучше, но даже с учетом того, как плохо мы играли, разница была не настолько велика, чтобы думать, что это невозможно. Мы много говорили. В раздевалке с каждым днем росла вера, и когда наступил день матча, я увидел в глазах своих товарищей ту самую жажду большой ночи. Когда мы так сосредоточены, сконцентрированы, полны энергии и дышим как единое целое, в мире нет команды, которую мы не смогли бы покорить.

Даже такой с Месси, Мбаппе и Неймаром...

Странно было увидеть Месси после стольких Класико в другой футболке. И вот он, наряду с Неймаром и Мбаппе, был в коллекции талантов, которые «двигали» этот матч. Но мы – «Мадрид», и как только мы нашли свой ритм, при фантастической поддержке болельщиков, мы разгромили их. Это была впечатляющая ночь, одна из самых ярких для меня... а я пережил таких немало. Сразу изменилось отношение публики к нашим шансам в Лиге Чемпионов – скептицизм исчез. Объективно говоря, то, как мы сыграли с «ПСЖ», показало всем, особенно нам, что нам всегда будет что показать в европейской элите.

Ты обменялся футболками с Мбаппе в тот вечер?

Нет (смеется), но я знаю, куда ты клонишь. В Париже, по дороге в раздевалку в перерыве я попросил его об этом, он дал мне майку...

Жалеешь ли ты об этом?

Но о чем жалеть? Ради бога! На самом деле, вся эта история в прессе показалась мне даже забавной. Я понимаю СМИ, которые делают любое событие «особенным», но эта сцена была просто исполнением детской мечты. Сын Виды (партнер Модрича по сборной Хорватии – прим.ред.) любит Мбаппе и попросил меня попытаться заполучить майку. Конечно, я сделал это. Но я бы сделал это для любого ребенка. Что касается моей коллекции, то мы с Килианом уже обменивались футболками в предыдущих матчах.

Что ты думаешь обо всем, что произошло потом?

Мбаппе решил то, что решил – это его право, и теперь ему придется жить с этим решением. Мы все думали, что он придет, но Килиан не пришел, и что теперь? Мы же не собираемся его казнить. Он великий игрок, но, как я всегда говорю, никто не может быть важнее своего клуба. «Реал Мадрид» – самый большой, он важнее всех, и так будет всегда.

Еще есть вероятность, что через несколько лет Мбаппе придет. Каким бы невозможным это ни казалось сейчас, сколько бы разочарований это ни принесло, раны могут зажить...

Время покажет.

Давай вернемся к твоему достижению – пяти кубкам Лиги Чемпионов. Ты осознаешь, что являешься частью истории?

Я удивляюсь, когда думаю об этом. До сих пор помню, как в конце августа 2012 года я прилетел в Мадрид, надеясь, что Моуриньо даст мне несколько минут во втором матче Суперкубка Испании против «Барселоны». Я жаждал успеха, ведь я пришел из «Тоттенхэма», где за четыре года мы добились больших успехов, но мне не посчастливилось выиграть ни одного трофея.

Твое желание исполнилось...

Я приехал в «Мадрид», чтобы выигрывать титулы. Никогда в своих самых смелых мечтах я не предполагал, что десять лет спустя у меня будет 20 кубков с «Мадридом», практически по два за сезон. Если бы в 2012 году я бы написал, чего бы хотел, то это и близко не стояло бы с тем, что мы выиграли. И знаешь, что во всем этом такого особенного?

Скажи мне...

Что в «Мадриде» после каждого трофея ты уже думаешь о следующем. Ты настолько «подсаживаешься» на это чувство победы, что это повышает твою мотивацию, чтобы сделать это снова. Таков modus vivendi (стиль жизни – прим.ред.) этого клуба. После первых нескольких минут празднования в Сен-Дени мы все начали говорить, что с завтрашнего дня мы будем работать над пятнадцатым кубком. Как будто это что-то нормальное. И это не позерство, это – ДНК.

На самом деле, казалось, что это будет переходный сезон и смотри…

Вот оно! Именно это я и говорю! В «Мадриде» нет переходных сезонов, нет долгосрочной подготовки. От вас просто требуют и ожидают, что вы всегда будете на высоте. После ремонтады против «ПСЖ» мы чувствовали, что можем, но у нас был очень сложный путь. Ты обыгрываешь чемпионов Франции, а затем играешь против чемпионов Европы. Вы выбиваете «Челси», а затем чемпионов Англии. Мы также прошли «Сити»... И «Ливерпуль»! Все эти команды, вау, и некоторые люди все еще говорят, что нам повезло! Но как ты собираешься пройти все эти мега-команды без способностей и хорошей игры? Я не понимаю. Существует мнение, что мы выигрываем титулы благодаря чуду и удаче. Но мне все равно. Пусть люди говорят, а мы тем временем будем побеждать.

Давай поговорим о сезоне. В лиге вы полностью доминировали.

Мы начали очень хорошо с самого старта сезона. Пришел новый старый тренер, Анчелотти, который знал многих игроков из его первого периода. Это облегчило его адаптацию после нескольких замечательных лет с Зиданом. Анчелотти принес спокойствие, стабильность и создал атмосферу взаимного доверия и веры в собственные силы. Мне это не показалось странным, потому что, как бы некоторые ни пытались принизить силу этой группы, лично я был убежден, что у нас все еще лучшая команда. В итоге мы заслуженно и уверенно выиграли 35-й титул чемпионов Испании, мой третий.

Что ты думаешь об уходе Рамоса? Был ли он неправ?

Когда уходит человек, с которым ты играл столько лет, это всегда больно. С Серхио мы играли вместе девять лет. С первого дня он был рядом со мной: Рамос помог мне адаптироваться, он подбадривал меня, когда я не был в основном составе, он верил в мой потенциал... Мы стали большими друзьями. Наши семьи проводят время вместе, мы вместе проводим лето. Сейчас мы общаемся каждый день. Мне его не хватает, но так бывает в футболе. Никто не избежит изменений. Но, как я уже говорил, это «Реал Мадрид». И было подтверждено, что без всех мы можем и будем продолжать путь к титулам. Завтра, когда мы, старики, уйдем, эти молодые и те, кто придет потом, продолжат работу с той же ДНК. Мы все уходим, остается только «Мадрид».

Ранее ты говорил о том, что принес Анчелотти после своего возвращения. Расскажи мне о нем побольше.

Он уникален в общении с игроками. Его подход настолько позитивен и скромен, настолько корректен и доброжелателен, что нет ни малейшего шанса, что кто-то злоупотребит его доверием. У Карло большой арсенал знаний. Просто общаясь, он пробуждает лучшее в каждом. Все будут сражаться вместе с ним – и те, кто играет, и те, кто нет.

В этом клубе есть хорошие отношения между ветеранами и молодежью, не так ли?

Скажу больше, это стало одной из причин, почему мы добились такого успеха в этом сезоне. Эта молодежь, начиная с более опытного Вальверде, через Камавингу и Родриго и заканчивая великолепным Винисиусом, оживляли нас, игроков постарше, своим энтузиазмом и энергией. Более опытный новичок Алаба также блестяще вписался в команду, и была создана феноменальная атмосфера в раздевалке. Эта химия была такой сильной, что сыграла ключевую роль… У нас была такая же сплоченность, как при Зизу, когда мы три раза подряд выигрывали Лигу Чемпионов. Без этого единства невозможно достичь таких успехов.

И Анчелотти знал, как этим управлять...

Безусловно! Он был именно тем, кто был нам нужен после ухода Зидана. Если ты приехал в «Мадрид», то это потому, что в профессиональном плане ты – лучший. Это ясно, но психология руководства группой очень важна, особенно на клубном уровне, где в раздевалке полно топ-игроков и больших эгоистов. Мастерство заключается в том, чтобы создать правильные отношения и желаемое общение с каждым игроком, а затем сделать из этого единую команду. Легко сказать, но трудно это сделать.

Но когда ты говоришь об этом «везении». Если бы один из этих мячей пролетел немного в другом направлении...

Что ж, мы не знаем, что бы произошло, но что касается меня, я бы не изменил ни запятой из того, что я сказал об Анчелотти. Он тренер, который в напряжении, давлении и стрессе элитного футбола привносит человечность и спокойствие. Вот почему все его так уважают.

Какие у тебя отношения с ним?

Как и первый период – безупречные. Мы много говорим о футболе и часто о других вещах в жизни. Я никогда не забываю, как бы он меня ни ценил, что он – тренер, а я – его игрок.

Четыре года назад мы разговаривали, и ты подчеркнул, каким удивлением для тебя было работать с Бензема. Сегодня он – фаворит на Золотой Мяч. Доказало ли время твою правоту?

Бензема – это Бензема! «Девятка» и «десятка» в одном, синергия таланта и силы, радости и исполнения. Конечно, он заслуживает Золотой Мяч! Но Карим уже давно стал для меня обладателем Золотого Мяча. С первых тренировок в Вальдебебас я почувствовал, что он – тот человек, с которым мне приятно играть. Много лет назад его много критиковали, но, несмотря на это, он не сдавался, верил в себя и отвечал талантом, работой и борьбой. Он заставил всех замолчать и превратил их в своих поклонников.

Можно ли сказать, что сейчас ты самый любимый игрок для болельщиков?

Из-за оваций? Пфф... У меня до сих пор мурашки по коже от них. Я очень горжусь тем, что фанаты так приняли меня. Быть в «Мадриде» – это особенное чувство.

Создается ощущение, что ты уже покорил даже прессу. Что если бы ты однажды сел на поле в середине игры, они бы аплодировали своему «хранителю»...

(Смеется) Это не так. В «Мадриде» всегда нужно выкладываться по максимуму, и если игра не соответствует уровню, сразу же начинаются «переэкзаменовки». Однако мне действительно не на что жаловаться на отношение СМИ, наоборот. Я чувствую, что они уважают меня, искренне, как и я уважаю их профессию.

Ты привык к такому большому признанию в СМИ?

Всегда приятно, когда тебя хвалят, отмечают важность твоего вклада. Я часто говорю себе: «Надо же, я внес свою лепту в историю мадридского «Реала».

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