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Бензема замечен в отпуске с загадочной новой девушкой - ее личность раскрыта

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Карим Бензема был замечен на роскошной яхте с загадочной красавицей во время своего отпуска во Франции.

Фотографии пары в настоящее время распространяются в социальных сетях, давая понять, что эта очаровательная женщина действительно новая девушка нападающего «Реала».

Речь идет о Джордане Озуне, супермодели из Франции.

Озауна работает с такими агентствами, как State Management, Caroline Gleason Management, Tricia Brink Management и The Salt Agency.

32-летняя модель раньше работала официанткой, прежде чем прославилась как подиумная модель. В настоящее время у нее более 300 000 подписчиков в Instagram.

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