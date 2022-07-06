Бензема замечен в отпуске с загадочной новой девушкой - ее личность раскрыта

Карим Бензема был замечен на роскошной яхте с загадочной красавицей во время своего отпуска во Франции.
Фотографии пары в настоящее время распространяются в социальных сетях, давая понять, что эта очаровательная женщина действительно новая девушка нападающего «Реала».
Речь идет о Джордане Озуне, супермодели из Франции.
Озауна работает с такими агентствами, как State Management, Caroline Gleason Management, Tricia Brink Management и The Salt Agency.
32-летняя модель раньше работала официанткой, прежде чем прославилась как подиумная модель. В настоящее время у нее более 300 000 подписчиков в Instagram.
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