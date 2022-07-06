«Он играет против нас»: Винисиус наконец-то рассказал о том самом конфликте с Бензема

Еще в 2020 году камеры засняли разговор Карима Бензема в туннеле в перерыве между таймами с Ферланом Менди, в котором можно было услышать, как нападающий «Реала» говорит: «Не пасуй Винисиусу, он играет против нас».
Спустя годы бразилец наконец объяснил, в чем была проблема.
«Он позвонил мне после этого и сказал: «Ты знаешь, что ты мне нравишься. Те слова были неправильными".
Вини рассказал о своих нынешних отношениях с Бензема: «Он отплатил за мою привязанность к нему. Он был игроком, за которым я следил. Я большой фанат, и возможность играть с ним сегодня просто невероятна.
Он поставил меня в его пятерку лучших в мире, так что я действительно счастлив».
У Бензема и Вини сейчас действительно прекрасные отношения как на поле, так и за его пределами. В 2020-м бразилец гораздо расточительнее обращался с мячом, так что, возможно, Карим, как ветеран, имел право сказать то, что он сказал. Важно то, что Вини стал лучше.
Комментарии