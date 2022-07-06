«Он играет против нас»: Винисиус наконец-то рассказал о том самом конфликте с Бензема

Спустя годы бразилец наконец объяснил, в чем была проблема.

«Он позвонил мне после этого и сказал: «Ты знаешь, что ты мне нравишься. Те слова были неправильными".

Вини рассказал о своих нынешних отношениях с Бензема: «Он отплатил за мою привязанность к нему. Он был игроком, за которым я следил. Я большой фанат, и возможность играть с ним сегодня просто невероятна.

Он поставил меня в его пятерку лучших в мире, так что я действительно счастлив».