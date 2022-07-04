«Купил Rolls Royce после одной победы»: менеджер «Эвертона» обвинил Анчелотти в расточительном образе жизни в Англии

Дон Карло мог себе позволить почти все.

Прошлым летом Карло Анчелотти долго не раздумывал, прежде чем уйти из «Эвертона» в «Реал». Однако бывший директор «Эвертона» Марсель Брэндс предполагает, что итальянский тактик довольно легкомысленно вел себя во время своего пребывания в Ливерпуле.

«Мы отлично сыграли под руководством Карло в «Тоттенхэме», а потом ему сразу же доставили новый Rolls Royce», — сказал Брандс De Telegraaf.

«Я потратил десятки часов на уговоры, чтобы удержать Анчелотти в клубе, но в конце концов он ушел в «Реал», потому что чувствовал, что руководство клуба не поддерживает его. О чем можно было говорить?"

Совет директоров «Эвертона» слабо поддерживал Анчелотти в трансферных вопросах. Это привело к тому, что как только Карло ушел, команда чуть не вылетела из АПЛ».

Чтобы доказать свою состоятельность, Анчелотти сразу по приходу в «Реал» выиграл титулы Лиги чемпионов и Ла Лиги.