Когда «Реал» начнет тренировки?

Мадридский «Реал» должен начать предсезонную подготовку 8 июля. Однако не все игроки вернутся в расположение клуба в этот день. Те, кто выступал за свои сборные в июне, получат дополнительные выходные.

Вот список игроков и даты, в которые мы увидим футболистов на тренировочной базе мадридцев:

8 июля: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Альваро Одриосола, Начо, Хесус Вальехо, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Мариано, Борха Майораль.

10 июля: Эдер Милитао, Каземиро, Винисиус Жуниор, Родриго.

14 июля: Давид Алаба, Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Феде Вальверде, Лука Модрич, Эден Азар, Марко Асенсио, Орельен Тчуамени, Карим Бензема, Лука Йович.

Однако не будем забывать, что некоторые футболисты могут покинуть клуб. Например, Себальос, Мариано, Йович и Асенсио вполне могут уехать из Мадрида в ближайшее время.