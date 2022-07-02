Каземиро, Кроос и Модрич сядут на скамейку? «Реал» готовит замену легендарному трио

Ожидается, что Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде будут играть «главные роли» в команде в следующем сезоне.

Каземиро, Кроосу и Модричу уже за 30, поэтому неудивительно, что клуб готовится к перестройке полузащиты.

Действительно, у «Реала» уже есть все инструменты для того, чтобы потихоньку менять легендарную тройку полузащиты.

Тчуамени – топ-замена Каземиро, но при этом француз может играть и ближе к атаке. То есть, может исполнять роли Крооса и Модрича.

Камавинга за следующий сезон может дорасти до игрока основного состава.

«Я пытаюсь многому научиться здесь. Каземиро часто говорит мне играть просто и эффективно. Лука и Тони тоже помогают – я могу играть на всех позициях в полузащите, и поэтому мне важно слушать их советы, – рассказывал Эдуардо. – Помню свою первую тренировку с командой. Я обещал себе оставаться внутри рондо как можно дольше, хотел показать себя. Скажу вам, что мне это просто не удалось, ведь темп упражнений застал врасплох. Тогда я понял, что это и есть топ-уровень».

А в Вальверде в клубе уже давно уверены.

«Молодые игроки должны осознавать, что перед ними Модрич, Кроос и Каземиро. Они соревнуются с лучшими в мире и должны понимать, что в будущем будут играть на их месте, – говорил Анчелотти. – Каждый день тренируясь с этим трио, юноши получают мастер-класс. Я уверен, они узнают больше из того, что делают на тренировках их товарищи по команде, чем из моей болтовни».