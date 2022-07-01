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Майораль рассказал, как один разговор с Роналду навсегда изменил его отношение к профессии

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Мы знаем, что Роналду – крайне собранный игрок. Любовь к дисциплине Криш прививает и своим одноклубникам. Как то раз португалец сказал Борхе Майоралю слова, навсегда изменившие отношение испанца к профессии. 

«Однажды я опоздал на автобус. Когда я сел в него, мне никто ничего не сказал. Потом ко мне подошел Криштиану Роналду и сказал: "Борха, ты не должен опаздывать. Ты ведь молод. Я всегда прихожу на 30-40 минут раньше. Ты должен быть на месте за час до назначенного времени, ты не можешь опаздывать, понимаешь», – сказал Борха Майораль в интервью Relevo.

«С тех пор я никогда не опаздывал», – добавил нападающий.

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Майораль не смог закрепиться в «Реале», большую часть времени он провел в аренде. Однако ни один из клубов, за которые он выступал, не жаловался на недостойное отношение Борхи к команде.

Между тем, сообщается, что Майораль может остаться в «Реале» на следующий сезон, ведь его аренда в «Хетафе» подходит к концу. Будущее нападающего в Мадриде будет зависеть от того, уйдут ли из команды Мариано и Лука Йович.

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