Отец зачитывал рэп, отказ Нигерии и еще 2 истории, которые вы не знали об Алабе

Вот несколько вещей, которых вы, возможно, не знали о защитнике «Реала» Давиде Алабе.

1. Мог играть за Нигерию

Алаба родился в семье нигерийца в Австрии, и сейчас является капитаном сборной Австрии.

Однако у него была возможность играть за Нигерию. Алаба однажды рассказал, что хотел играть за сборную Нигерии до 17 лет, поскольку его отец был фанатом нигерийского футбола. Но, сожалению, он получил отказ.

«Я получил информацию о том, что Нигерия будет рассматривать только тех, кто был в стране, возможно, из-за логистики в поездках, и на этом все закончилось».

Алаба мог быть частью сборной Нигерии на чемпионате мира 2007 года среди юношей до 17 лет.

2. Отец-диджей

Отец Алабы работал ди-джеем в Австрии. А еще он зачитывал рэп. Это был основной источник дохода для семьи на тот момент.

3. Филиппинская мать

Мать Алабы – с Филиппин. Это довольно неожиданно, учитывая национальность игрока.

4. Рекорд в «Баварии»