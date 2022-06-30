«Реал Мадрид» в ожидании решения Крооса

Тони Кроос поставил «Мадрид» в режим ожидания. По сведениям Cadena Ser, футболист ответил отказом на предложение клуба продлить его контракт: он предпочитает ничего сейчас не подписывать, а подождать окончания его действующего соглашения в 2023 году, чтобы оценить свою форму на тот момент и роль в команде, и уже исходя из этого принять решение.

«Реал Мадрид» намеревался предложить немцу краткосрочное соглашение до 2024 года, сейчас Кроосу 32 года, будет 33, когда действующий контракт закончится. В клубе благодарны Тони за честность, футболист сначала хочет понять, на что будет способен, прежде чем цепляться за новый контракт – весьма необычное явление.

На самом деле, Тони уже делал подобные намеки летом 2019 года, когда подписал с «Мадридом» соглашение, завершив неудачный сезон 2018\19, как на командном, так и на индивидуальном уровне. Решение вызвало ажиотаж среди болельщиков, но клуб остался спокоен и продолжил делать ставки на Крооса, который прокомментировал новую сделку прессе следующим образом:

«Мне будет 33, когда закончится мой новый контракт. Если в 29 мы подписываем соглашение на 4 года, то мой план в том, чтобы на этом и закончить. Я не думаю, что в 37 или 38 лет смогу продолжать играть. Я приму решение в свое время, но в целом, это мой последний долгосрочный контракт».

В этих словах Кроос сделал очевидными две вещи: он не видит, что сможет продолжать свою карьеру на высочайшем уровне, как это делает Модрич, чей контракт закончится в 38 лет, а даже если новые продления и будут, то они будут короткими – на год. Кроос будет следить, соответствует ли он уровню «Мадрида», с которым он выиграл 17 трофеев за 8 сезонов: четыре Лиги Чемпионов, три Ла Лиги, три Суперкубка Европы, четыре Клубных чемпионата мира и три Суперкубка Испании.

В оставшемся сезоне по действующему контракту Тони сможет добавить в свой послужной список еще шесть побед: «Мадрид» начнет с Суперкубка Европы 10 августа в матче с «Айнтрахтом» в Хельсинки.

Кроос сделал не одно заявление о своем будущем, он более четко высказался в 2021 году, объявив о завершении карьеры в сборной Германии.

«Думаю, что 2023 год может стать подходящим моментом для завершения спортивной карьеры, мне стукнет 33 года. Я приму решение, продлевать мне контракт на еще один или два сезона. В одном я уверен – я завершу карьеру в «Мадриде».

В клубе уже готовят почву для смены поколений. Никого не удивит, если в предстоящем сезоне старая гвардия будет потихоньку уходить на второй план. Хотя подобные вещи говорили и перед стартом сезоне 2021\22, но в итоге трио Каземиро-Кроос-Модрич снова стало незаменимым для команды Анчелотти, чему способствовал тренер по физической подготовке Антонио Пинтус.

Хотя молодежь уже наступает на пятки: Камавинга и Вальверде получили свое игровое время в прошлом сезоне, а сейчас в команду пришел Тчуамени, чтобы усилить конкуренцию. Если Кроос проведет будущий сезон на высоком уровне, то шансы на то, что он продолжит выступать за «Мадрид» увеличатся, но если он будет оставаться на скамейке запасных, то вряд ли продлит контракт.

В «Мадриде» понимают, что есть три пути для Крооса: продление на короткий срок один-два года, раннее завершение карьеры по примеру Зинедина Зидана, повесившего бутсы на гвоздь в 34 года после Чемпионата мира или переход в МЛС, где обширный опыт Крооса будет очень востребован. Хотя последний вариант кажется очень маловероятным.