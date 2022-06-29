Неймар может перейти в «Реал». Такое вообще реально?

В начале июня отец Неймара встретился с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, чтобы обсудить возможный переход его сына в стан «сливочных», сообщает заслуживающий доверия журналист Сиро Лопес.

Говорят, что бразилец даже был готов пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы присоединиться к «королевскому клубу».

Но «Реал» отказал. Они не заинтересованы в подписании игрока и вообще не желают вести переговоры с «Пари Сен-Жермен» .

Неймар хочет вернуться в Испанию, однако камбэк в «Барселону» невозможен по финансовым причинам.

В этом сезоне Неймар провел 28 матчей за «ПСЖ», забив 21 гол. Он играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год, но в детстве попал на просмотр в мадридский «Реал».