«Я ничего не знаю об интересе «Сельты». Майораль комментирует слухи о своем будущем

Борха Майораль остается одним из героев трансферного рынка. 8 июля нападающий должен вернуться в расположение «Мадрида» после аренды в «Роме» и «Хетафе».

Будущее кантерано зависит от Луки Йовича и Марино Диаса и того, сумеют ли они найти себе новые клубы, потому что Карло Анчелотти не рассчитывает на них

У самого Майораля нет недостатка в предложениях. Итальянская «Монца» уже проявляла интерес к нему, как и «Хетафе». В последнее время появились слухи, связывающие Борху с «Сельтой», где в нем видят идеального дублера для Санти Мины.

«Сейчас я жду, чтобы узнать, где проведу следующий сезон. Я ничего не знаю о «Сельте», видел что-то в Twitter, у меня назначена встреча с моим агентом, думаю, что он принесет мне хорошие новости, и мы выберем самый подходящий для меня вариант», - признался Борха Майораль в интервью Relevo.