Почему Рауль отказывается возглавить основные команды других клубов?

Легенда «Мадрида» Рауль готовится начать свой третий сезон у руля «Кастильи», хотя многие клубы проявляют к нему интерес.

По информации СМИ, бывший капитан «сливочных» получил предложения от «Лидса» и «Шальке», но решил остаться в Вальдебебас. Весьма необычный выбор.

Всему есть объяснение.

Рауль счастлив работать в «Кастилье». Он считает, что эта позиция – достаточно серьезный возов. Его уважают в клубе: и руководство, и подопечные.

Рауль, благодаря постоянному контакту с Карло Анчелотти, отлично понимает, что нужно первой команде. Тренеры основного состава вовсе не обязаны консультироваться с тренерами молодежки, но Анчелотти считает это необходимым. Он доверяет суждениям Рауля и прислушивается к нему, если он советует одного из своих юных подопечных. Можно вспомнить появления в первой команде Латасы, Гутьерреса, Рафы Марина, Петера Федерико и других парней.

Еще одной веской причиной того, что Рауль не торопится переходить в другой клуб на более престижную должность является его желание возглавить «Реал Мадрид» после ухода Карло Анчелотти. Он достиг больших высот в клубе будучи игроком, а теперь он может стать легендой в статусе тренера.

Имя Рауля называли при обсуждении кандидатур после ухода Зидана, но это было бы слишком скоро для испанца. В следующий раз Рауль будет лучше подготовлен.

Решение Рауля остаться в «Мадриде» говорит не только о его амбициях, но и о терпении. Рауль работает не ради денег, он верит, что его время придет.