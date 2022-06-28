Беллингем – главная цель «Реала» в следующее межсезонье. Игрок хочет в «Ливерпуль»

Должен будет заменить Крооса и Модрича.

«Реал» уже сделал своим приоритетом подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в летнем трансферном окне следующего года, утверждает AS.

«Лос Бланкос» хотят, чтобы он стал частью нового трио полузащитников вместе с Эдуардо Камавингой и Орельеном Тчуамени, поскольку участники трио Каземиро-Модрич-Кроос уже не молоды.

Стоимость перехода «Реал» не пугает – им придется заплатить 100 миллионов евро, чтобы подписать контракт с 19-летним англичанином.

По словам Нила Джонса из Goal, Сам Джуд уверен, что останется в Бундеслиге в этом сезоне, но в следующем склоняется к варианту с «Ливерпулем».

Беллингем – достойная замена Модричу? Свое мнение можете высказать в комментариях.