«Рюдигер очень важен»: Касильяс высказался о новых трансферах «Реала»

Думать о следующем сезоне еще рано, только закончился предыдущий, и мы выиграли 2 титула. Можно немного расслабиться».

"Реал" подписал Антонио Рюдигера и Орельена Тчамени этим летом, и оба, как ожидается, сыграют ключевые роли в команде Карло Анчелотти в следующем сезоне.

Ожидается, что Рюдигер будет постоянным игроком стартового состава, а вот Тчуамени придется много работать, чтобы завоевать себе постоянное место, ведь у него будет конкуренция с Кроосом, Модричем и Каземиро.

Касильяс ранее также выдавал огромные комплементы Кариму Бензема:

«Бензема просто чудесен. Карим всегда нравился мне как игрок, но он действительно находился в тени Криштиану Роналду, Ди Марии, Кака или Бэйла... Но сейчас он взял на себя ответственность.

Винисиус и Родриго добились такого прогресса, потому что рядом с ними есть Бензема. У них очень хорошая связь".

"Карим – Человек-паук. Карим – Росомаха. Карим – швейцар в доме. Карим – твой лучший друг. Карим – твоя бабушка. Карим – президент США.

Карим – инструктор, с которым ты прыгаешь с парашютом. Карим – твой ангел-хранитель. Карим – это бог!", - вот так бывший вратарь "Реала" восхвалял француза.