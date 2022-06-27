У Винисиуса иммунитет к травмам: безумная статистика бразильца по сыгранным матчам и проценту побед за «Реал»

Кампания 2021/22 стала сезоном прорыва Винисиуса. Карим Бензема включил его в пятерку лучших футболистов мира перед финалом Лиги Чемпионов, в котором бразилец принес «сливочным» трофей, забив 22-й гол в сезоне.

Он также отдал 20 голевых передач, в том числе, заработал пять пенальти и совершил скачок, которого «Реал Мадрид» ждал с момента его прихода на «Сантьяго Бернабеу» в 2018 году.

Его неудачные попытки перед воротами соперника и в некоторых аспектах неверное чтение игры вызвали много критики – тот же Бензема сомневался в его способности быть решающим игроком.

В сезоне 2021/22 Вини оставил это в прошлом: вингер зарекомендовал себя как один из лучших игроков команды, сыграв важнейшую роль в историческом дубле мадридского «Реала».

Но за этими данными, помимо 42 голевых действий, скрываются и другие аспекты, на которые следует обратить особое внимание.

В сезоне 2021/22 Винисиус стал полевым игроком с наибольшим количеством матчей (52) – этот показатель превзошел только Тибо Куртуа.

Бразилец занял третье место по количеству выходов в основном составе (47), у него больше побед, чем у любого другого полевого игрока (37, как и у бельгийского вратаря), и третье место по количеству сыгранных минут (4 272).

Эти цифры отражают не только важность Винисиуса в команде, но и еще один фактор, который, возможно, остался незамеченным: бразилец практически не получал травмы.

Фактически, за все время выступлений за «Реал Мадрид» он получил только одну травму – разрыв связок правой лодыжки в злополучном матче Лиги Чемпионов против «Аякса» весной 2019-го, который стал первым вылетом «сливочных» из турнира за четыре года.

Кроме этой травмы, из-за которой Вини выбыл из строя на два месяца, начиная с 2018 года, бразилец страдал только от проблем с кишечником (пропустил одну игру) и неизбежного коронавируса (две игры в прошлом сезоне).

Ещё один матч (против «Гранады») он пропустил из-за дисквалификации.

Оглядываясь назад, можно сказать, что Винисиус не получал мышечных травм с момента подписания контракта с клубом – уже четыре года он не страдает от проблем, которые мучают многих его партнеров по команде.

Его сила – еще один фактор, объясняющий, почему в возрасте всего 21 года Вини уже сыграл 170 матчей за «Реал Мадрид», то есть, в среднем, более 42 матчей за сезон.

И это несмотря на то, что бразилец стал регулярно выходить в стартовом составе команды только в сезоне 2020/21.

Продление его будущего контракта – это логичный шаг в эволюции игрока, который прошел долгий и сложный путь за четыре года с момента своего прихода в «Реал Мадрид».

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