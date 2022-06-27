Расистский скандал в Испании: Marca выпустила обложку с темнокожими игроками «Реала»

Решили подзабыть, что национальность и гражданство футболиста – это разные вещи.

Испанское издание Marca в очередной раз вляпалось в очень некрасивую историю. На этот раз они приписали успех «Реала » подписанию игроков африканского происхождения — это было четко подчеркнуто заголовком «Сила Африки» на обложке их недавней газеты.

На скандальном номере изображены шесть темнокожих игроков «Реала», все они африканского происхождения. Бензема (Алжир), Алаба (Нигерия), Менди (Сенегал), Антонио Рюдигер (Сьерра-Леоне), Камавинга (Ангола) и Чуамени (Камерун) – все имеют африканские корни.

С расовой точки зрения создавать впечатление, что они всего лишь африканцы, игнорируя их национальность - бесчувственно и оскорбительно по мнению испанского общества. Все дело в том, что эти футболисты, имея африканские корни, выступают за европейские сборные.

Не так давно Marca отличилась еще одним скандалом на расовой почве, назвав Давида Алабу «черным Серхио Рамосом».