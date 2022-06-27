7 клубов МЛС отказались от Марсело. Их не устроила форма бразильца

Легенда "Реала" пока не нашел себе новый клуб.

По данным Diario AS, икона «Реала» Марсело был категорически отвергнут семью клубами заокеанской футбольной лиги МЛС после того, как его уход из «Реала» был подтвержден.

Среди них - «Лос-Анджелес», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

Причина в том, что Марсело уже далеко не в лучшей форме, а также финансовые запросы игрока.

Как информирует As, «Милан» хотел пригласить бразильца в качестве свободного агента и предлагал ему три миллиона евро в год. Марсело такой вариант не убедил – он не хочет играть за половину той суммы, которую ему платили в Мадриде.

Сейчас 34-летний футболист рассматривает возможность перехода в другую команду в Испании, так как в данный момент не хочет думать о завершении карьеры.

Ранее другой бывший полузащитник "Реала" Гарет Бэйл опубликовал ролик, подтверждающий его переход в МЛС. На 14-секундной видеозаписи валлиец стоит в футболке и бейсболке с символикой футбольного клуба «Лос-Анджелес», пальцами демонстрируя различные жесты.