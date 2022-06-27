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Хамес Родригес уходит из «Аль-Райяна» и хочет вернуться в Европу

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Бывшему полузащитнику «Реала» всего 30 лет.

По информации Фабрицио Романо, Хамес Родригес готов покинуть катарский клуб «Аль-Райян» этим летом.

Бывшая звезда «Реала» и «Эвертона» мечтает о возвращении в европейский футбол и уже получил несколько предложений.

Именно поэтому колумбиец не принимает предложение от бразильского клуба «Ботафого», несмотря на шикарные условия в Южной Америке.

В прошлом сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. За «Реал» колумбиец выступал с 2014 по 2020 годы – в 85 матчах он забил 29 мячей.

 

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