Винисиус сменил имидж. Фанаты смеются над новой прической игрока

Винисиус Жуниор, автор единственного гола в финале ЛЧ этого сезона, сменил прическу. Теперь футболист больше похож на репера, взгляните:

Болельщики не оценили новую прическу Вини и даже начали смеяться над законодателем моды Мадрида, сравнивая Жуниора с другими звёздными футболистами. Вот несколько комментариев фанатов:

Corleone: «Неймар оказал плохое влияние на наших детей».

TheWeek07End: «А вот Месси и Роналду стали звездами с простыми стрижками».

Madrid.032: «О нет, Вини превращается в Неймара».

Rynv: «Винисиус просто хочет быть, как Роналду с его прической в виде лапши».

PETER WHEELER: «На очереди балетки... потом новые ролексы, затем "Ферарри", всё, кроме игры в ФУТБОЛ перед обычными болельщиками, которые отдают кучу денег за билеты».

Kraig Mack: «Этот парень проводит слишком много времени с Неймаром!»

А как вам новая прическа Винисиуса?