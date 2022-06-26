Говорит Мадрид
Блог

Винисиус сменил имидж. Фанаты смеются над новой прической игрока

Клубы
Неймар Неймар
Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Винисиус Жуниор, автор единственного гола в финале ЛЧ этого сезона, сменил прическу. Теперь футболист больше похож на репера, взгляните:

Болельщики не оценили новую прическу Вини и даже начали смеяться над законодателем моды Мадрида, сравнивая Жуниора с другими звёздными футболистами. Вот несколько комментариев фанатов:

Corleone: «Неймар оказал плохое влияние на наших детей». 

TheWeek07End: «А вот Месси и Роналду стали звездами с простыми стрижками». 

Madrid.032: «О нет, Вини превращается в Неймара».

Rynv: «Винисиус просто хочет быть, как Роналду с его прической в виде лапши». 

PETER WHEELER: «На очереди балетки... потом новые ролексы, затем "Ферарри", всё, кроме игры в ФУТБОЛ перед обычными болельщиками, которые отдают кучу денег за билеты».

Kraig Mack: «Этот парень проводит слишком много времени с Неймаром!» 

А как вам новая прическа Винисиуса?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные