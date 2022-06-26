Adidas выпустит ретро-футболку для «Реала». Дизайн вдохновлен девяностыми

В начале 2023 года Adidas выпустит специальную ретро-футболку для мадридского «Реала». Футболисты не выйдут в этой форме на официальные матчи, но мы сможем увидеть «сливочных» в ретро-комплекте на разминке.

Дизайн футболки Adidas Real 2023 remake вдохновлен девяностыми годами и, в частности, легендарной линейкой EQT. Авторы попытались воссоздать культовую форму, которую футболисты «Реала» носили в период с 1998 по 2000 год. В дизайне использовались цвета комплекта Adidas Real Madrid 1998-2000 годов выпуска, тогда Adidas впервые создал форму для «сливочных».

Основной цвет новой футболки ― белый, по бокам выполнены темно-синие и жёлтые полосы, на рукавах и воротнике ― тёмно-синяя отделка. В центре джерси изображены логотипы «Реала» и Adidas. Таким образом дизайнеры отдали дань уважения легендарной эпохе EQT, когда Adidas не мог выпустить форму для «сливочных». Взгляните на получившуюся футболку сами:

Футболка Adidas Real Madrid 2023 remake появится в продаже с декабря 2022 по январь 2023 года, ориентировочная стоимость — 90 евро.