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Суммарная зарплата 3 игроков, которые покинут «Реал» через 4 дня: на эти деньги можно купить нового игрока

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Гарет Бэйл, Марсело и Иско покинут «Реал» в качестве свободных агентов 30 июня.

Известно даже, что Бэйл присоединится к «Лос-Анджелесу».

Итак, сколько же денег у "Реала" высвободится в фонде заработной платы после ухода этой троицы?

Ответ — 33 150 000 евро, согласно Capology — это больше, чем оценочная стоимость Карима Бензема в 30 000 000 евро!

Чистая годовая зарплата Бэйла: 16 320 000 евро.

Чистая годовая зарплата Марсело: 10 530 000 евро.

Чистая годовая зарплата Иско: 6 300 000 евро.

За такую сумму вполне можно приобрести нового игрока, на ту позицию, где он необходим. 

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