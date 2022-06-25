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Куртуа ― главный претендент на две престижные награды, одну из которых он никогда не получал

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Издание Diario AS сообщает, что Тибо Куртуа претендует на получение двух наград, присуждаемых лучшему вратарю сезона. Бельгийца считают фаворитом.

Первый трофей, который Тибо теоретически сможет поставить на полочку в своём доме, ― это Трофей Яшина, присуждаемый изданием France Football. Также бельгиец претендует на награду «Лучший вратарь среди мужчин» от ФИФА. Куртуа уже получил награду от ФИФА в 2018 году за свою игру в «Челси», однако Тибо ещё никогда не выигрывал Трофей Яшина.

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Кроме того, вратарь вполне может получить номинацию на «Золотой мяч». Однако тут у Куртуа шансов гораздо меньше, особенно учитывая то, что главный претендент на награду ― одноклубник Тибо ― Карим Бензема.

Бельгиец провел отличный сезон 2021/22. 30-летний голкипер пропустил 46 голов в 51 матче, при этом в 22 встречах ворота Куртуа остались сухими. Нельзя не отметить, что именно Тибо сыграл ключевую роль в победе «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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