Куртуа ― главный претендент на две престижные награды, одну из которых он никогда не получал

Издание Diario AS сообщает, что Тибо Куртуа претендует на получение двух наград, присуждаемых лучшему вратарю сезона. Бельгийца считают фаворитом.

Первый трофей, который Тибо теоретически сможет поставить на полочку в своём доме, ― это Трофей Яшина, присуждаемый изданием France Football. Также бельгиец претендует на награду «Лучший вратарь среди мужчин» от ФИФА. Куртуа уже получил награду от ФИФА в 2018 году за свою игру в «Челси», однако Тибо ещё никогда не выигрывал Трофей Яшина.

Кроме того, вратарь вполне может получить номинацию на «Золотой мяч». Однако тут у Куртуа шансов гораздо меньше, особенно учитывая то, что главный претендент на награду ― одноклубник Тибо ― Карим Бензема.

Бельгиец провел отличный сезон 2021/22. 30-летний голкипер пропустил 46 голов в 51 матче, при этом в 22 встречах ворота Куртуа остались сухими. Нельзя не отметить, что именно Тибо сыграл ключевую роль в победе «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.